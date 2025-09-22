Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Debate

Pensionistas que cobran más que jóvenes trabajadores: "Es una lástima que la nómina de mis hijas sea menor que mi pensión"

Curro cobra más de 1500 euros de pensión, un sueldo que sus dos hijas nunca han visto en sus trabajos. ¿Son las pensiones en nuestro país demasiado altas?

Curro

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

La brecha generacional afecta en gran medida a los bolsillos. A día de hoy, vivimos en un mundo en el que, mientras los pensionistas son cada vez más ricos, los jóvenes son cada vez más pobres.

En España, los nuevos jubilados cobran unos 1.760 euros al mes, mientras que los jóvenes de menos de 35 años ingresan de media 1.670 euros, 90 menos que los pensionistas. A raíz de esta situación, muchas personas denuncian que destinamos demasiado dinero a las pensiones.

Curro lleva dos años jubilado y recibe una pensión de unos 1.500 euros, que complementa con pequeños trabajos como figurante de cine. Este asegura que cobra más que sus dos hijas, que trabajan en un supermercado y como ayudante a domicilio.

"Es una lástima que mis hijas tengan una nómina menor que mi pensión", señala, "cobran 1.200 euros, los sueldos tendrían que crecer".

¿Son nuestros mayores cada vez más ricos y nuestros jóvenes cada vez más pobres? ¡No te pierdas el debate en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Vuelve El 1%: muy pronto, nueva temporada del fenómeno mundial que desafía la lógica

Vuelve El 1%: muy pronto, nueva temporada del fenómeno mundial que desafía la lógica

Angy Fernández logra para Manu su deseado pleno en La Pista: “Somos una pareja perfecta”

Angy Fernández logra para Manu su deseado pleno en La Pista: “Somos una pareja perfecta”

El hilarante fallo de Gonzo con Margarita Robles: “No me da una entrevista en la vida después de esto”

El hilarante fallo de Gonzo con Margarita Robles: “No me da una entrevista en la vida después de esto”

La broma de Manu directa al sevillismo de Roberto Leal: “Es un chiste y una faltada a la vez”
Mejores momentos | 22 de septiembre

La broma de Manu directa al sevillismo de Roberto Leal: “Es un chiste y una faltada a la vez”

Pablo López boda
Te lo contamos

Lorena Vázquez desvela todos los detalles de la boda de Pablo López: "Orozco perdió el vuelo y no pudo asistir"

Martín Pareja-Obregón
Exclusiva

La hija de Martín Pareja-Obregón, demandada por su padre: "Todo lo que he dicho es verídico, va a salir perdiendo"

El diestro ha demandado a su hija por atentar, presuntamente, contra su derecho al honor y a la intimidad. Nuestra compañera Paloma García-Pelayo ha podido hablar con Alejandra, que se encuentra devastada ante la noticia.

Curro
Debate

Pensionistas que cobran más que jóvenes trabajadores: "Es una lástima que la nómina de mis hijas sea menor que mi pensión"

Curro cobra más de 1500 euros de pensión, un sueldo que sus dos hijas nunca han visto en sus trabajos. ¿Son las pensiones en nuestro país demasiado altas?

María Belón

María Belón, la superviviente del tsunami de Tailandia que inspiró Lo imposible: "Llegué a desear que mis hijos estuvieran muertos"

Ignasi

Ignasi, sin pensión por un error informático de la Seguridad Social: "Me deben casi 11.000 euros"

Novatadas

El horror de las novatadas, desde dentro: nos infiltramos en un grupo en el que cobran por humillar a los novatos

Publicidad