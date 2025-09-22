Pensionistas que cobran más que jóvenes trabajadores: "Es una lástima que la nómina de mis hijas sea menor que mi pensión"

La brecha generacional afecta en gran medida a los bolsillos. A día de hoy, vivimos en un mundo en el que, mientras los pensionistas son cada vez más ricos, los jóvenes son cada vez más pobres.

En España, los nuevos jubilados cobran unos 1.760 euros al mes, mientras que los jóvenes de menos de 35 años ingresan de media 1.670 euros, 90 menos que los pensionistas. A raíz de esta situación, muchas personas denuncian que destinamos demasiado dinero a las pensiones.

Curro lleva dos años jubilado y recibe una pensión de unos 1.500 euros, que complementa con pequeños trabajos como figurante de cine. Este asegura que cobra más que sus dos hijas, que trabajan en un supermercado y como ayudante a domicilio.

"Es una lástima que mis hijas tengan una nómina menor que mi pensión", señala, "cobran 1.200 euros, los sueldos tendrían que crecer".

