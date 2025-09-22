Alcalde de Sant Quintí de Mediona, tras el fallecimiento de un padre y su hijo: "Quisieron cruzar un puente cubierto por agua"

El fuerte temporal y las lluvias torrenciales dejan un panorama desolador en Cataluña. Además de arrasar con todo a su paso, la riada ha dejado dos fallecidos: un niño y su padre de 47 años, que viajaban en un coche y fueron sorprendidos por la tormenta en Sant Quintí de Mediona (Barcelona).

El niño fue encontrado cerca del vehículo y el cuerpo de su padre, el conductor, aparecía horas más tarde arrastrado por la riada. Según testigos, atravesaron un puente cubierto por el agua, algo que había pasado en otras ocasiones y de lo que les advirtieron antes de la tragedia.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Bernat Catasús, alcalde de Sant Quintí de Mediona. Según nos cuenta, autoridades y vecinos se encuentran desconsolados ante la catástrofe. "Empezaron a cruzar un puente por el que ya pasaba algo de agua", señala, "el río que los arrastró traía casi 3 metros de agua, cuando normalmente va seco".

El temporal continúa y deja a su paso a un pueblo catalán devastado. Un final de verano que se cobra dos vidas a su paso.