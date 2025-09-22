Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 22 de septiembre

La broma de Manu directa al sevillismo de Roberto Leal: “Es un chiste y una faltada a la vez”

El presentador no se veía venir que la conversación sobre las pitayas que cultiva Rocío Madrid iba a tener este giro futbolero.

La broma de Manu directa al sevillismo de Roberto Leal: “Es un chiste y una faltada a la vez”

Alberto Mendo
Publicado:

La agudeza mental de Manu es tal que ni le afecta tener que pasar por la Silla Azul. El concursante ha sorprendido a Roberto Leal con una broma al estilo de los juegos de palabras que hace en sus poemas, y todo después de haberse jugado su permanencia en Pasapalabra tras su derrota en el pasado Rosco.

Órdago de Rosa en El Rosco: deja a Manu descolocado con una jugada maestra

El origen de este momento ha estado en la bienvenida de Roberto a Rocío Madrid, recordando que en una visita pasada la actriz habló de que cultiva pitayas. Se trata de un fruto tropical también conocido como fruta del dragón. La anécdota se ha convertido en conversación sobre este tema con el resto de los invitados.

“¿Fruta también o no?”, le ha preguntado también a Manu. Lo que no se esperaba Roberto es que el concursante había estado improvisando una broma futbolera relacionada con su querido Sevilla. La sorpresa del presentador ha sido mayúscula: “Es un chiste y una faltada a la vez”. Eso sí, se lo ha tomado con sentido del humor y reconociendo que lleva algo de razón. ¡Descúbrelo en el vídeo!

