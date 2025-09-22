Antena 3 LogoAntena3
El horror de las novatadas, desde dentro: nos infiltramos en un grupo en el que cobran por humillar a los novatos

Las novatadas universitarias son un asunto polémico en las universidades. Pese a estar prohibidas, existen grupos de WhatsApp donde se siguen organizando actividades humillantes para alumnos que llegan a pagar por ellas.

Sara Sanz Navarro
Las novatadas universitarias son rituales mediante los que alumnos de cursos superiores dan la bienvenida a los nuevos. Durante años estuvieron bien vistas, hasta que algunos novatos rompieron su silencio, denunciando que estaban siendo víctimas de humillaciones y vejaciones en contra de su voluntad.

Pese a que a día de hoy las novatadas están prohibidas según la Ley de Convivencia Universitaria, muchas residencias y colegios mayores siguen haciéndolas. En Y ahora Sonsoles nos hemos infiltrado en algunos grupos de WhatsApp donde se organizan las novatadas y algunos llegan a cobrar hasta 15 euros por participar en ellas.

Algunas llegan desde las duchas con vinagre hasta las humillaciones públicas. En el caso de Jacobo, casi le cuesta la vista una novatada, ya que le tiraron sosa cáustica a la cara.

Mientras que algunos novatos defienden estas prácticas para adaptarse a la universidad, otros aseguran que, en caso de negarse a actividades que consideran humillantes, les aíslan. ¿Son las novatadas un mecanismo de bienvenida o una práctica abusiva?

