Ignasi, sin pensión por un error informático de la Seguridad Social: "Me deben casi 11.000 euros"

La Inteligencia Artificial se ha implementado en muchos empleos para aliviar la carga de trabajo. En la Seguridad Social se ha instalado la aplicación Alfa Premium, un sistema que permite resolver el trámite de la pensión de jubilación sin la intervención de ningún funcionario.

Por culpa de un error en el sistema informático de esta Inteligencia Artificial, Ignasi lleva meses sin cobrar su pensión y subsistiendo a duras penas. "Me deben casi 11.000 euros", señala. "la máquina se equivocó y no detectó un documento".

Ignasi asegura que no es el único al que le ha ocurrido. Un amigo suyo lleva 9 meses de retraso y ha tenido que pedir un préstamo para vivir.

Pese a que al denunciarlo, la Seguridad Social localizó dónde estaba el problema, exigieron a Ignasi presentar un recurso cuya resolución le advirtieron que tarda entre 6 y 8 meses. "No han dado respuesta al recurso en el plazo legal tampoco", reclama Ignasi.

Ignasi denuncia la falta de reacción de la Administración y pide que se tomen medidas ante problemas como el suyo. ¿Logrará recuperar el dinero de la pensión que le corresponde?