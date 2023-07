Un pediatra borracho atiende a su hija: "Le dijo que mierda hace aquí a estas horas"

"¿Para qué mierda has venido?" Es la pregunta que le hizo un pediatra a Paqui, una madre que acudió a consulta en el Hospital Poniente del Ejido.

A pesar de ello, lo peor no fue la contestación, si no el estado del médico, quién apestaba a alcohol y no estaba en plenas facultades.

El pediatra estaba borracho y así lo confirmó una prueba de alcoholemia, que señalaba un gramo de alcohol corría por su sangre.

Paqui había acudido a la consulta porque su hija tenía una grave herida como consecuencia de una picadura y cuando llegó se encontró un panorama muy desagradable.

Desde 'Y ahora Sonsoles' hemos hablado con Paqui quien ha señalado que a su hija le increpó y le preguntó que para qué había ido a esas horas.

El médico estaba en un evidente estado de embriaguez que casi se cae encima de su hija. Ante tal situación denunció los hechos.

Para su sorpresa, los compañeros del pediatra le excusaron diciendo que quizás le estaría dando algo y no sería por estar borracho.

Ahora el Hospital ha abierto una investigación para aclarar la situación y todo lo ocurrido. Trata de corroborar que la borrachera del sanitario no afectó a los diagnóstico de aquel día.