Pastora Soler cuenta cómo le afectó la fama durante su juventud: "He vivido la lucha de no comer para estar más delgada"

Pastora Soler lleva 30 años regalándonos su voz. Desde pequeña, jugaba a ser cantante y hoy se ha convertido en una de las más reconocidas de nuestro país.

Estaba en su plena juventud cuando Luis Sanz, el mismo cazatalentos que descubrió a Rocía Dúrcal, la lanzó a la fama. Es entonces cuando, de forma repentina, pasó de ser Pili Sánchez a Pastora Soler.

Pese a que sus padres siempre intentaron protegerla de los peligros de la fama y trataron de preservar su juventud, Pastora vivió momentos complicados, sobre todo relacionados con su imagen y su cuerpo.

"He vivido la lucha de no comer para estar más delgada, de buscar la perfección", señala, "me obligaban a llevar corsé para tener la cintura más delgada".

Aquellos momentos afectaron a Pastora Soler, creándole complejos. Sin embargo, hoy ha aprendido a diferenciar entre Pili Sánchez y Pastora Soler, sabiendo que su carrera no debe estar por encima del plano personal. ¡Dale al play para escucharla!