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Paqui, vecina de los presuntos asesinos de Francisca Cadenas: "Lolo me llegó a preguntar que por qué ponían vallas otra vez"

Avanza la investigación del crimen de Francisca Cadenas. Según el atestado de la UCO, Lolo podría haber sido el cerebro del crimen ya que, según su hermano Juli, ejercía control total sobre él.

Paqui

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La investigación del crimen deFrancisca Cadenas parece llegar al final nueve años después. La familia confía en esclarecer lo sucedido y en entender qué llevó a los dos arrestados, conocidos como Lolo y Juli, a acabar presuntamente con la vida de su vecina.

De acuerdo con la versión de Juli, todo ocurrió durante un supuesto "ataque de ira", después de que Francisca lo sorprendiera consumiendo drogas. Esta declaración se produce tras conocerse unas conversaciones entre los hermanos, grabadas por dispositivos de la UCO, que apuntarían también a una posible motivación de carácter sexual detrás del crimen.

Francisca Cadenas

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Paqui, la vecina que vivía pared con pared con los hermanos. Esta asegura que ambos parecían personas normales, aunque Lolo solía dejarse ver más por los bares y otros lugares del pueblo. "Eran vecinos normales y corrientes, quizás algo más peculiares, pero normales", señala.

Paqui nunca sospechó de Lolo ni de Juli, por lo que la noticia ha sorprendido en todo Hornachos. Tanto es así que Paqui recuerda un día en el que Lolo le llegó a preguntar si sabía por qué volvían a poner vallas en la zona después de tanto tiempo.

Cada día se conocen más detalles de lo que pudo ocurrir el día de la desaparición de Francisca Cadenas. ¿Podrá su familia hacer justicia pronto?

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