María del Monte responde a los ataques de Encarna Sánchez en el caso Arny: "Que Dios la tenga en su gloria, si es que puede"

Muchos hombres famosos de nuestro país, como Jesús Vázquez o Jorge Cadaval fueron señalados por el caso Arny. Durante años fueron acusados falsamente de abuso de menores y, aunque finalmente se demostró su inocencia, las carreras de muchos quedaron manchadas para siempre.

Uno de los imputados fue Antonio Tejado, el hermano de María del Monte. Este se sometió a un juicio público que terminó generándole miedo a salir a la calle, aunque su familia siempre creyó en su inocencia.

Una de las voces públicas que atacó a Antonio Tejado y a su familia, especialmente a María del Monte, fue Encarna Sánchez. Sus palabras hicieron mucho daño a la tonadillera, que aún las recuerda.

"No se merece ni tener mi nombre en sus labios", advierte María del Monte, "que Dios la tenga en su gloria, si es que puede". Según nos cuenta, las palabras de Encarna no solo hicieron mella en su hermano, sino también en otras personas como Jorge Cadaval: "Esta señora alentó a que le tiraran piedras si le veían por la calle".

María del Monte ha afirmado que Encarna Sánchez "se calificó sola con sus palabras". Unos ataques que tan solo son el ejemplo del dolor que llegó a causar el caso Arny en muchas familias.