Cairo, el perro viral que ha enamorado a los reyes: "Sabemos que hay gente que ha superado depresiones gracias a sus vídeos"

Cairo es el encargado de ordenar la casa, de trasladar algunas cosas de un lado para otro, de acercar el mando de la televisión cuando se necesita... Y no estamos hablado de un humano, sino de un perro.

Este Schnauzer se ha convertido en todo un influencer. Millones de personas le siguen en redes sociales para seguir día a día todo lo que hace... ¡Incluidos los reyes de España!

Felipe VI y Letizia han visitado a Cairo, que les ha entregado una carta proclamando su orgullo jienense. Un talento que ha conquistado por completo a sus Majestades, que han confesado que son fieles seguidores de Cairo en sus redes.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Javier, su dueño, que asegura que su intención con los vídeos es hacer felices a otras personas. "Va a residencias de mayores, hace feliz a mucha gente, a niños en hospitales...", afirma Javier, "hay gente que ha confesado que ha superado depresiones viendo vídeos de Cairo".

Según cuenta Javier, siempre ha intentado educar a Cairo como un miembro más de la familia, pero siempre desde su papel de perro. "No es de estos perros que se suben al sofá, que duerme con nosotros ni nada", señala.

Hoy, hemos podido conocer a Cairo en Y ahora Sonsoles, que nos ha dejado sin palabras. ¡No te pierdas su insólita inteligencia en el vídeo de arriba!