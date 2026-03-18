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Hostelero de Málaga afectado por la cancelación de los trenes: "La Semana Santa va a ser un desastre"

El trayecto de Madrid a Málaga no tendrá AVE directo hasta finales de abril como mínimo, algo que está afectando mucho a la hostelería de la zona, que calcula pérdidas millonarias.

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Se acerca Semana Santa y muchos piensan en viajar a Málaga. Sin embargo, este año pueden cambiar los resultados de los desplazamientos, porque los precios se han disparado.

El trayecto de Madrid a Málaga no tendrá tren de alta velocidad mínimo hasta finales de abril a causa del accidente de Adamuz. Por eso, el trayecto que antes se hacía en apenas dos horas, ahora se tarda siete y por precios de más de 130 euros.

Se espera que estas incidencias en los trenes disminuyan notablemente los desplazamientos, algo que afectará directamente al sector turístico, que calcula pérdidas de más de 2.000 millones de euros.

"La Semana Santa son de los días más especiales del año junto a la Feria de Málaga y este año se va a notar", asegura Rubén, dueño de un restaurante en Málaga, "son días muy fuertes".

Las cancelaciones e incidencias en los trenes salpican directamente a la hostelería, que teme que muchos viajeros modifiquen sus planes para Semana Santa. ¡Dale al play para verlo al completo!

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