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Cuidar el colchón, las almohadas o la ropa de cama: Boticaria García explica cómo poner tu casa a punto para evitar alergias

Los ácaros y los alérgenos se acumulan en muchos rincones de nuestro hogar. Por eso, Boticaria García nos da algunos trucos para poder pasar la primavera mucho mejor.

Boticaria García

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Con la llegada de la primavera aumentan el polen y las alergias es importante preparar la casa para reducirlas todo lo posible. Por eso, Boticaria García nos cuenta algunos de sus trucos.

Según explica Boticaria García, el colchón es una de las principales fuentes de alergias. Este acumula humedad durante el invierno, lo que favorece la proliferación de hongos y bacterias, pero al contrario de lo que muchos piensan, no siempre se debe dar la vuelta, sino rotar 180 grados. "También hay que cambiarlo cada siete u ocho años", advierte Boticaria.

También las almohadas se convierten en un foco de polen, ya que están en contacto directo con las vías respiratorias durante la noche. Se recomienda lavarlas si es posible o sustituirlas si tienen más de dos años. Una señal clara es la "prueba de la flecha": si no recuperan su forma al doblarlas, deben cambiarse.

En cuanto a la ropa de cama, los edredones y textiles deben lavarse a más de 60 grados antes de guardarse. Esta temperatura es necesaria para eliminar ácaros y evitar que los alérgenos permanezcan hasta la siguiente temporada.

Además, Boticaria García advierte que mantener plantas en casa ayuda a regular la humedad y reducir el estrés, y no supone un problema para dormir. "Es un mito que te 'roben' el oxígeno", señala Boticaria. ¡No te pierdas todos los consejos que nos ha dado nuestra colaboradora en el vídeo de arriba!

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