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CASO ARNY

María del Monte recuerda la injusticia que vivió su hermano con el caso Arny: "Le destrozaron la vida"

Nuestra colaboradora vivió el caso Arny en primera persona. Su hermano fue uno de los imputados, al que señalaron desde el principio saltándose la presunción de inocencia.

María del Monte

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Han pasado treinta años del caso Arny y aún se recuerda como uno de los escándalos mediáticos que más marcaron en nuestro país. Cuarenta y nueve personas, entre ellos personajes públicos como Jesús Vázquez o Jorge Cadaval, fueron acusadas falsamente de abuso de menores, sometiéndose a un juicio público que nunca tuvo en cuenta la presunción de inocencia.

Inmaculada Casal

Todo comenzó cuando 55 chicos denunciaron haber sido forzados a prostituirse en el pub Arny de Sevilla. Según algunos de ellos, varios famosos hicieron uso de esos servicios, aunque finalmente 32 de esos 49 imputados fueron absueltos, ya que algunos ni siquiera habían llegado a pisar el pub.

Uno de los imputados que finalmente demostró su inocencia fue Antonio Tejado, el hermano de María del Monte. "A mi hermano le destrozaron la vida", asegura, "él tuvo un antes y un después y se quedó recluido, cogió miedo a salir".

María del Monte ha definido como "indignante" el proceso judicial del caso Arny. Según nos cuenta, él alegó que estaba en el hospital durante los presuntos hechos, pero no importó. "Fue una auténtica caza con presas fáciles y cazadores furtivos", advierte.

Hoy, algunos de los implicados en el caso Arny aseguran que, pese a haberse demostrado su inocencia, su carrera quedó manchada para siempre. ¡Dale al play para escuchar a María del Monte!

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