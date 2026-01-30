Nos lo cuenta
Doctor Darío Fernández, sobre la administración de vacunas caducadas en País Vasco: "En Madrid hay varias revisiones"
La Fiscalía investiga la administración de vacunas caducadas a 150 personas en País Vasco. Un hecho que ha afectado principalmente a bebés.
Publicidad
La Sanidad de País Vasco está en el punto de mira después de que más de 150 personas recibieran dosis de vacunas caducadas. Algo que ha afectado principalmente a bebés y que está siendo investigado.
Los padres de los niños que han sido objeto de este escándalo están indignados. Muchos de ellos temen que esto pueda derivar en un problema mayor a largo plazo.
En Y ahora Sonsoles hemos hablado con el doctor Darío Fernández, que asegura que para que esto no ocurra debe haber numerosos controles. "En Madrid, por ejemplo, hay tres 'check-points'", advierte.
El escándalo ha puesto al País Vasco contra las cuerdas. ¿Cómo ha podido ocurrir algo así? ¿Qué consecuencias tendrá en la salud de los vacunados?
Publicidad