Doctor Darío Fernández, sobre la administración de vacunas caducadas en País Vasco: "En Madrid hay varias revisiones"

La Fiscalía investiga la administración de vacunas caducadas a 150 personas en País Vasco. Un hecho que ha afectado principalmente a bebés.

La Sanidad de País Vasco está en el punto de mira después de que más de 150 personas recibieran dosis de vacunas caducadas. Algo que ha afectado principalmente a bebés y que está siendo investigado.

Los padres de los niños que han sido objeto de este escándalo están indignados. Muchos de ellos temen que esto pueda derivar en un problema mayor a largo plazo.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con el doctor Darío Fernández, que asegura que para que esto no ocurra debe haber numerosos controles. "En Madrid, por ejemplo, hay tres 'check-points'", advierte.

El escándalo ha puesto al País Vasco contra las cuerdas. ¿Cómo ha podido ocurrir algo así? ¿Qué consecuencias tendrá en la salud de los vacunados?

