Huelva se despide de la exministra Fátima Báñez, fallecida en Urda: "Estamos rotos"

La tragedia ferroviaria ocurrida en Urda (Toledo) sigue dejando una profunda huella y mantiene en vilo a todo el país. Los equipos de emergencia continúan trabajando sobre el terreno para localizar a las personas desaparecidas, identificar a las víctimas y retirar los restos de los convoyes siniestrados.

El balance provisional asciende ya a 69 fallecidos y cerca de 200 heridos. Una magnitud que sitúa este accidente por encima de la catástrofe ferroviaria de Adamuz, registrada hace apenas nueve meses.

Una de las víctimas mortales es Fátima Báñez, exministra del Partido Popular con Mariano Rajoy, que viajaba en uno de los trenes. Tras horas de incertidumbre, se confirmaba su fallecimiento.

Hoy, su pueblo, San Juan del Puerto (Huelva), le ha rendido homenaje y le ha dado el último adiós. "Estamos rotos", afirma entre lágrimas su amigo Manuel. Como él, todo el pueblo la recuerda como una gran persona y gran profesional.

La despedida a Fátima Báñez ha sido multitudinaria. "No cabe un alfiler en la Iglesia", afirma Manuel. Un último adiós que refleja el cariño que Huelva le tenía a la exministra.