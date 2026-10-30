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SÁBADO A LAS 22 HORAS

Jorge Fernández vuelve el sábado a La ruleta de la suerte noche para "conceder tres deseos"

La ruleta de la suerte noche vuelve el sábado a las 22 horas con un nuevo programa, nuevos concursantes y, por supuesto, nuevos premios de lo más espectaculares.

Jorge Fernández, en La ruleta de la suerte noche

Jorge Fernández vuelve en La ruleta de la suerte noche para "conceder tres deseos"

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Borja Tamayo
Publicado:

La ruleta de la suerte noche no descansa y el sábado llega una nueva entrega con los premios más increíbles. Y es que cuando Jorge Fernández y Laura Moure se visten de gala, la locura está garantizada.

"Te puedo conceder tres deseos", comenta el presentador. Una actitud propia del genio de la lámpara que adopta cada vez que alguno de los concursantes cae en el gajo especial. De este modo, deja en sus manos la posibilidad de multiplicar por 1.000€ una letra, utilizar un Me lo quedo o desvelar Todas las vocales del panel.

El sábado, a partir de las 22 horas, disfruta de una velada repleta de sorpresas y emoción. Los jugadores pueden llevarse mucho dinero a casa... ¡Incluso un premio de 100.000€!

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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