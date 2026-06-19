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Pablo pide matrimonio a su novia Beatriz tras haberle cuidado en la UCI: "Yo al principio lo veía imposible"

Pablo pide matrimonio a su novia Beatriz, a quién conoció en la UCI tras sufrir un grave accidente y se quedó a su lado cuidándole.

Pedida matrimonio

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Marta Ruiz Romero
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Beatriz y Pablo son una pareja que se conocieron en un contexto difícil, en la UCI. Pablo tuvo un duro accidente donde se partió el cráneo, Beatriz era la celadora y se preocupaba mucho por él. Ella misma reconoce que coincidieron un par de veces en el hospital y poco a poco comenzaron a hablar: "Al principio lo ví como un paciente más".

Tras salir del hospital, ambos comenzaron una bonita amistad y poco a poco fue surgiendo una historia de amor aunque Pablo reconoce que le hacía palpitar el corazón: "Claro que sí" al no entender que pudiese gustarle: "Por qué se va a fijar ella en alguien que está medio muerto en la camilla".

Beatriz reconoce emocionada: "Yo al principio lo veía imposible" recalcando la edad que el tenía (20 años) pensando que al estar en etapas diferentes no podrían mantener una relación ni buscar lo mismo. Finalmente reconoce que la constancia y los detalles del día a día terminaron por conquistarla.

Tras emitir en directo unos latidos de corazón, Pablo se arma de valor para arrodillarse frente a su futura mujer y esperar el "Sí quiero" de ella. Puedes ver el vídeo al completo dandóle al play.

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