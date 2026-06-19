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Las imágenes borradas de Lydia Rodríguez que dinamitaron Presuntos Implicados: "Estaba hablando de un aparato sexual"

Hablamos con Jeyko Vigil, amigo de Lydia Rodríguez que nos cuenta cuál era el contenido que la exvocalista subió a redes y que hizo que estallara la guerra en el grupo.

Jeyko

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Continúa la guerra de Presuntos Implicados tras la polémica salida de Lydia Rodríguez. Esta acusó a sus compañeros de ser "cómplices" del "maltrato" que sufrió durante los 17 años que estuvo en el grupo. Años marcados por las presiones, los cánones de belleza y situaciones que la llevaron a pedir ayuda psicológica.

Nacho Mañó respondió a las acusaciones de Lydia y desveló un dato que no ha pasado desapercibido en nuestro programa. Ya en 2021, unas imágenes publicadas por la propia Lydia en redes habrían dinamitado la buena relación entre sus miembros. Aunque esta se arrepintió y las borró al momento, Nacho Mañó y Juan Luis Giménez no lo olvidaron.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Jeyko, un amigo de Lydia que fue partícipe de esas imágenes y que nos ha contado de qué trataban. Según él, fueron unos vídeos que grabaron "un poquito pasaditos, en plan de una copita de más".

"Estaba hablando de un aparato sexual el cual puede tener mucha gente, no pasa nada", afirma Jeyko. Este asegura que no fue nada grave y que Nacho y Juan Luis están tratando de poner las imágenes como "excusa para limpiarse las heridas". ¡Dale al play para escuchar todo lo que nos ha contado!

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