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Gala 13 | Actuación

Una enérgica Sole Giménez sorprende como P!nk con ‘Try’

La concursante ha sorprendido al público y al jurado de Tu cara me suena con una actuación llena de gala y fuerza digna de una segunda semifinal.

Una enérgica Sole Giménez sorprende como P!nk con ‘Try’

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Patri Bea
Patri Bea
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Sole Giménez actuó acompañada de un ganador de Tu cara me suena la semana pasada. Miquel Fernández y ella nos regalaron una actuación única y llena de elegancia convertidos en Lady Gaga y Tony Bennett.

Sole Giménez y Miquel Fernández llenan de elegancia el plató como Lady Gaga y Tony Bennett

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Para esta segunda semifinal en directo de Tu cara me suena 13, el pulsador ha querido que Sole Giménez se juegue su plaza en la final metiéndose en la piel de una artista con mucha personalidad: P!nk.

Sole Giménez ha llegado muy concentrada al escenario de Tu cara me suena y ha captado la esencia de la artista imitada para hacer vibrar al público con ‘Try’, un tema cargado de fuerza y garra.

Sole ha vuelto a dejarse la piel sobre el escenario y nos ha regalado una actuación más que digna de esta segunda semifinal. ¡Vuelve a disfrutar de su imitación al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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