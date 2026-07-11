Musicales y divas: los finalistas de Tu cara me suena 13 eligen sus últimas imitaciones

La gran final de Tu cara me suena 13 ya tiene banda sonora. Los cinco finalistas han desvelado las imitaciones con las que intentarán conquistar al jurado y al público en la última noche de la temporada, apostando en su mayoría por grandes musicales y personajes icónicos de la escena internacional. Un despliegue de voces, interpretación y espectáculo que promete poner el broche de oro a una edición marcada por el altísimo nivel de sus concursantes.

Entre las propuestas más ambiciosas destaca la de J Kbello, que se meterá en la piel de Hugh Jackman para interpretar uno de los números más recordados de El gran showman. También Cristina Castaño ha optado por un personaje legendario del cine musical y dará vida a Meryl Streep en Mamma Mia!, mientras que Paula Koops asumirá el reto de transformarse en Liza Minnelli para recrear la atmósfera inconfundible de Cabaret. Por su parte, Martín Savi apostará por la emoción y la exigencia vocal con una interpretación de Farinelli a través de la célebre aria Lascia ch'io pianga.

La única finalista que se ha desmarcado de la tendencia musical ha sido María Parrado, que ha preferido apostar por una gran diva de la música internacional. La cantante se transformará en Mariah Carey, uno de los retos más complicados de la noche por la potencia y los matices de su voz. Con propuestas tan variadas como espectaculares, los finalistas afrontan una última gala en la que cada actuación puede resultar decisiva para alzarse con la victoria y cerrar por todo lo alto la decimotercera edición de Tu cara me suena.

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