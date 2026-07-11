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Gala 13 | Actuación

Jesulín de Ubrique lleva la 'Sangre española' de Manolo Tena al plató de Tu cara me suena

El concursante ha recreado un tema que revolucionó la música en la década de los 2000 en la segunda semifinal de Tu cara me suena.

Jesulín de Ubrique lleva la 'Sangre española' de Manolo Tena al plató de Tu cara me suena

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Patri Bea
Patri Bea
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Jesulín de Ubrique nos regaló un momento que pasará a la historia de Tu cara me suena al imitar junto a su mujer, María José Campanario, a Amistades Peligrosas. ¡Todos los miembros del jurado coincidían en que había sido su mejor actuación de la edición!

Para esta segunda semifinal en directo, el pulsador ha querido que Jesulín de Ubrique viaje hasta la década de los 2000 para imitar a un artista que despuntó en esos años: Manolo Tena.

Con ‘Sangre española’, Jesulín de Ubrique se ha vuelto a dejar llevar sobre el escenario de Tu cara me suena y nos ha metido de lleno en la letra de esta conocida canción desde la primera estrofa.

Jesulín de Ubrique nos ha dejado de sorprendernos semana a semana y nos ha demostrado que, con ganas, todo es posible. ¡Revive su actuación al completo en el vídeo de arriba!

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