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Gala 13 | Actuación

El examen definitivo: Paula Koops canta Mecano delante de Ana Torroja

Después de recibir su ‘Training VIP’ durante la semana, la madrileña ha interpretado ‘Una rosa es una rosa’ delante de la cantante.

El examen definitivo: Paula Koops canta Mecano delante de Ana Torroja

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Patri Bea
Patri Bea
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Paula Koops protagonizó una actuación llena de magia en la pasada gala de Tu cara me suena al meterse en la piel de Dolly Parton. Aunque no se llevó la victoria, Lolita se aseguró que había sido una de sus mejores noches.

Para jugarse una plaza en la gran final en esta segunda semifinal en directo, el pulsador ha querido que Paula Koops imite a una artista muy conocida de nuestro país delante suya. Eso sí, después de recibir su ‘Training VIP’.

La madrileña nos ha hecho viajar a finales de la década de los noventa y nos ha deleitado con ‘Una rosa es una rosa’ de Mecano, ante la atenta mirada... ¡de Ana Torroja, sentada en la mesa del jurado!

Paula Koops ha conseguido captar la esencia de la artista en aquella época y ha vuelto a demostrar que se mueve como pez en el agua sobre el escenario. ¡Revive su imitación completa en el vídeo de arriba!

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