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Gala 13 | Ganadora

María Parrado gana la segunda semifinal de Tu cara me suena con su soberbia imitación de Pastora Soler

La concursante ha sido la más votada por el público y el jurado para convertirse en finalista de la edición.

María Parrado, en Tu cara me suena

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Julián López
Julián López
Publicado:

María Parrado se ha consagrado como una artista a tener en cuenta en el panorama nacional con su nueva victoria en Tu cara me suena, que además le ha servido para convertirse en finalista de la decimotercera edición, uniéndose a J Kbello, Martín Savi, Cristina Castaño y XX.

La concursante nos ha puesto los pelos de punta al imitar a Pastora Soler, una artista que es inimitable, pero que María ha sabido homenajear y ponerse en su piel con una soberbia interpretación de ‘La tormenta’.

María Parrado desata 'La tormenta' con una sobresaliente imitación de Pastora Soler

La concursante ha mandado los 3.000 euros a Juegaterapia, que ayuda a que los niños con cáncer puedan vivir su infancia, un momento muy emotivo gracias a un programa que le ayuda a reconectar consigo misma.

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Antena 3 » Programas » Tu cara me suena

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Programas

María Parrado, en Tu cara me suena

María Parrado gana la segunda semifinal de Tu cara me suena con su soberbia imitación de Pastora Soler

J Kbello, María Parrado, Cristina Castaño, Martín Savi y Paula Koops son los finalistas.

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