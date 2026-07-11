Gala 13 | Ganadora
María Parrado gana la segunda semifinal de Tu cara me suena con su soberbia imitación de Pastora Soler
La concursante ha sido la más votada por el público y el jurado para convertirse en finalista de la edición.
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María Parrado se ha consagrado como una artista a tener en cuenta en el panorama nacional con su nueva victoria en Tu cara me suena, que además le ha servido para convertirse en finalista de la decimotercera edición, uniéndose a J Kbello, Martín Savi, Cristina Castaño y XX.
La concursante nos ha puesto los pelos de punta al imitar a Pastora Soler, una artista que es inimitable, pero que María ha sabido homenajear y ponerse en su piel con una soberbia interpretación de ‘La tormenta’.
La concursante ha mandado los 3.000 euros a Juegaterapia, que ayuda a que los niños con cáncer puedan vivir su infancia, un momento muy emotivo gracias a un programa que le ayuda a reconectar consigo misma.
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