De la olla express a las regletas: pequeños gestos que nos permiten ahorrar ante la subida de precios por la guerra

El conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel se ha visto reflejado en los precios de todo el mundo. El petróleo ha subido y, con él, las cestas de la compra, la factura de la luz, los viajes, etc.

La guerra continúa sumando víctimas mortales en Oriente Próximo, mientras el mundo entero se ve salpicado por las consecuencias del conflicto. En España, los precios comienzan a verse alterados, principalmente los de la gasolina, subiendo hasta 8 euros el depósito completo.

Sin embargo, la gasolina no es lo único que se dispara a raíz del conflicto. Con el encarecimiento del petróleo, veremos subidas en la factura de la luz, los transportes o la cesta de la compra, entre otras cosas.

Ante el encarecimiento de la luz, la experta en energía María Cubillo nos ha dado algunos consejos para ahorrar. Uno de los que más marcan la diferencia es programar el encendido y apagado de la calefacción y ajustar la temperatura a unos 19° o 20°C de día y unos 18°C de noche.

Por otro lado, podemos ahorrar desenchufando las regletas por la noche, usando una olla express frente a una normal o reduciendo lo máximo posible la apertura y el cierre del frigorífico. "No podemos gastar energía en enfriar y dejar que se vaya", asegura Cubillo.

Los precios se disparan por la guerra, mientras la violencia continúa. Un conflicto armado que que nos obliga a modificar nuestras rutinas para buscar el mínimo ahorro. ¡Dale al play para escuchar todos los consejos!

Jefe de bomberos

Jefe de bomberos que atendió al hombre fallecido tras caer por el hueco del ascensor: "La camilla ni siquiera cabía"

Artrosis

Soledad se sometió a la intervención que cambia la vida de pacientes con artrosis: "Al principio no me lo creía mucho"

Alejandra Rubio y Mar Flores
Suegra contra nuera

La tensión entre Mar Flores y Alejandra Rubio: "Por escribir un libro no es escritora"

"Es épico": la pregunta que dejará fascinados este sábado a los nuevos concursantes de Atrapa un millón
El sábado a las 22 horas

"Es épico": la pregunta que dejará fascinados este sábado a los nuevos concursantes de Atrapa un millón

Verdasco y Boyer
Famosos

¿Tendrán que cambiar Ana Boyer y Fernando Verdasco su residencia fiscal a España?: "Mamá Hacienda no entiende de conflictos bélicos"

La salida de Fernando Verdasco y Ana Boyer ha causado un gran revuelo por tener allí fijada su residencia fiscal. La pareja ha recibido numerosas críticas por huir o ser repatriados ahora que las cosas se han complicado en Oriente Medio. La realidad sería otra.

Samantha Vallejo-Nágera
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a la mediática chef Samantha Vallejo-Nágera

Es una de las cocineras más famosas de nuestro país, quien, además de hacerse un hueco en un mundo habitualmente asociado a los hombres, se ha convertido en un rostro muy conocido de la pequeña pantalla.

3_Oscar

Sheila falla al comprar vocal y Óscar le arrebata 950€ gracias al uso del ‘me lo quedo’

España, un país de pagas.

"¿Trabajar o vivir de ayudas?": el debate sobre las 'paguitas' divide a España

2_Virginia

¡La tengo!: Virginia celebra descifrar la respuesta de un panel de 1.350€

