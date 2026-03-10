De la olla express a las regletas: pequeños gestos que nos permiten ahorrar ante la subida de precios por la guerra

La guerra continúa sumando víctimas mortales en Oriente Próximo, mientras el mundo entero se ve salpicado por las consecuencias del conflicto. En España, los precios comienzan a verse alterados, principalmente los de la gasolina, subiendo hasta 8 euros el depósito completo.

Sin embargo, la gasolina no es lo único que se dispara a raíz del conflicto. Con el encarecimiento del petróleo, veremos subidas en la factura de la luz, los transportes o la cesta de la compra, entre otras cosas.

Ante el encarecimiento de la luz, la experta en energía María Cubillo nos ha dado algunos consejos para ahorrar. Uno de los que más marcan la diferencia es programar el encendido y apagado de la calefacción y ajustar la temperatura a unos 19° o 20°C de día y unos 18°C de noche.

Por otro lado, podemos ahorrar desenchufando las regletas por la noche, usando una olla express frente a una normal o reduciendo lo máximo posible la apertura y el cierre del frigorífico. "No podemos gastar energía en enfriar y dejar que se vaya", asegura Cubillo.

Los precios se disparan por la guerra, mientras la violencia continúa. Un conflicto armado que que nos obliga a modificar nuestras rutinas para buscar el mínimo ahorro. ¡Dale al play para escuchar todos los consejos!