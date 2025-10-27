Okupan la casa que les permitía pagar el tratamiento de su hija enferma: "Nos deben unos 10.000 euros"

La vida de Marta cambió por completo tras beber un batido con pistachos, a los que es alérgica. Tras experimentar un fuerte malestar, Marta sufrió una parada cardíaca que le hizo estar 10 minutos sin pulso.

A partir de entonces, Marta cayó en coma y se vio obligada a recibir una rehabilitación que sus padres pagaban gracias al alquiler de su vivienda de toda la vida. Sin embargo, hoy denuncian que no pueden seguir pagando el tratamiento porque los inquilinos no pagan.

Los inquiokupas acumulan una deuda de 15 meses, un importe indispensable para el tratamiento de Marta. "Hemos intentado hablar con ellos pero hace más de un año que no tenemos comunicación con ellos", nos cuenta Juan, el parte de Marta, "nos deben unos 10.000 euros".

Según nos cuentan, los inquiokupas abrieron su correspondencia y alegaron que, como la vivienda está en pleno procedimiento judicial y tienen una deuda con el banco, ellos no abonarían el alquiler. "No solo lo abrieron, sino que también lo divulgaron en redes sociales", confiesa María, la madre de Marta.

Los padres de Marta denuncian que la calidad de su vida de su hija depende de que les paguen el alquiler. ¿Lograrán que los inquilinos salden sus deudas para salvar a Marta?