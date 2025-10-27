Denuncia
Okupan la casa que les permitía pagar el tratamiento de su hija enferma: "Nos deben unos 10.000 euros"
Marta tenía 18 años cuando un batido de pistacho, al que era alérgica, la puso al borde de la muerte. Aquel episodio le cambió la vida y le obligó a recibir una rehabilitación que sus padres pagaban a base de alquilar su casa. Una vivienda que ahora está okupada.
Publicidad
La vida de Marta cambió por completo tras beber un batido con pistachos, a los que es alérgica. Tras experimentar un fuerte malestar, Marta sufrió una parada cardíaca que le hizo estar 10 minutos sin pulso.
A partir de entonces, Marta cayó en coma y se vio obligada a recibir una rehabilitación que sus padres pagaban gracias al alquiler de su vivienda de toda la vida. Sin embargo, hoy denuncian que no pueden seguir pagando el tratamiento porque los inquilinos no pagan.
Los inquiokupas acumulan una deuda de 15 meses, un importe indispensable para el tratamiento de Marta. "Hemos intentado hablar con ellos pero hace más de un año que no tenemos comunicación con ellos", nos cuenta Juan, el parte de Marta, "nos deben unos 10.000 euros".
Según nos cuentan, los inquiokupas abrieron su correspondencia y alegaron que, como la vivienda está en pleno procedimiento judicial y tienen una deuda con el banco, ellos no abonarían el alquiler. "No solo lo abrieron, sino que también lo divulgaron en redes sociales", confiesa María, la madre de Marta.
Más Noticias
- La presunta acosadora del gimnasio se defiende: "Ellos han decidido mentir porque sabían que mi marido tenía dinero"
- Compañero del fallecido a causa de la picadura de avispas velutinas: "Pudo llamar a su hermano, pero ya no tragaba"
- Esta tarde en Y ahora Sonsoles, risas aseguradas con la visita en plató de Miki Nadal
Los padres de Marta denuncian que la calidad de su vida de su hija depende de que les paguen el alquiler. ¿Lograrán que los inquilinos salden sus deudas para salvar a Marta?
Publicidad