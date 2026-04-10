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Okupan la casa de su padre fallecido: "No podemos entrar en nuestra casa, ¿me puede decir alguien cómo está hecha la ley?"

Nuria se enfrenta a un golpe doble: no solo ha perdido a su padre, sino que no puede acceder a la casa donde se encuentran todos sus recuerdos familiares.

Okupación

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Nuria está viviendo una pesadilla: después de perder a su padre, han okupado la casa donde estaban todos sus recuerdos. La casa, situada junto al mar, no estaba abandonada, pero sí vacía y pendiente de reforma tras el fallecimiento de su padre.

Todo ocurrió hace un mes, cuando vieron que la puerta de la casa estaba pintada de blanco. Al asomarse, vio que había una mujer dentro. "No sé quién es ni como entra, salió hecha una loba, con una autoridad y una impunidad...", asegura.

Según nos cuenta Nuria, no solo se trata de pérdidas materiales, sino también emocionales: muebles heredados, fotografías familiares, ropa antigua y enseres acumulados durante generaciones. "Es una violación a nuestra intimidad, ahí están todas nuestras cosas", afirma Nuria.

La familia de Nuria está indignada ante una okupación que llega justo tras el golpe de la muerte de su padre. "No podemos entrar en nuestra casa, ¿me puede decir alguien cómo está hecha la ley?", pregunta. ¿Lograrán recuperar la casa familiar y los recuerdos de su padre?

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