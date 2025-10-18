Antena 3 LogoAntena3
Jorge Fernández se sorprende con las vacaciones de una concursante: “Te tomas unos cuantos cubatitas”

La concursante ha contado en el programa de La ruleta de la suerte noche cómo son sus vacaciones, lo que ha provocado la risa del presentador.

Pilar, concursante de La ruleta de la suerte noche

Julio Gil López
Uno de los momentos más divertidos del programa ha llegado cuando la concursante se ha presentado. Jorge Fernández ha aprovechado para preguntar a Pilar sobre sus vacaciones, las carcajadas y vítores se han despertado en el plató cuando ha comentado su día de vacaciones ideal.

“Yo quiero hacer una ruta gastronómica y conocer los restaurantes Michelín”, ha concretado la divertida concursante sobre el destino de su premio.

La presentación de Pilar no ha dejado a nadie indiferente, con un inicio de programa con mucha vitalidad y risas. Ella misma ha concluido su presentación diciendo, “este cuerpazo hay que mantenerlo”.

