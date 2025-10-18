Sebastián Yatra revela su nombre real en La Voz: “Mi nombre verdadero es arriesgado”

El buen humor entre los coaches de La Voz volvió a brillar entre actuación y actuación. En un descanso del programa, Sebastián Yatra sorprendió al público y a sus compañeros con una confesión que no todos conocían: su nombre real.

“Mi nombre verdadero es arriesgado”, dijo mientras los sillones rojos volvían a su posición. “Mi nombre artístico es Sebastián Yatra, pero mi nombre real es Sebas Obando”, reveló el colombiano, provocando la curiosidad inmediata de los demás coaches.

El momento se volvió aún más divertido cuando, al pronunciarlo rápido, el cantante se dio cuenta de cómo sonaba: “Sebas Obando”, bromeó entre carcajadas. Mika, algo confuso, no entendía la gracia hasta que Pablo López y el propio Yatra se lo explicaron, desatando las risas de todos en el plató.

¿Te sabías que el nombre real de Sebastián Yatra es Sebastián Obando Giraldo?