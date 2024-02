La noche más especial para Tana Rivera, momento de reencuentros familiares rodeados de polémica

Tana Rivera, la hija de Francisco Rivera, se ha convertido en la nueva musa de la feria de San Isidro y es la protagonista de una de las fiestas más importantes del año en el mundo taurino.

"Me hace mucha ilusión ser la imagen del cartel de este año", ha asegurado la joven, que es la imagen principal de un cartel que se inspira en aquellos que se realizaban en el siglo XIX y en el que posa con un modelo de Lorenzo Caprile.

Un hecho que ha significado mucho para Tana porque, según ella misma ha dicho, desde pequeña lleva eso dentro. "Para mi el toro es mi vida", ha dejado claro.

Pero esto no ha sido solo especial para ella, sino también para sus padres, que han acudido muy emocionados a la presentación del cartel. "Me he traído pañuelos para ir limpiándome la baba", ha bromeado Francisco Rivera.

También Eugenia Martínez de Irujo ha acudido al evento, muy nerviosa por su hija, ha asegurado. Porque Tana recibió además esa noche el premio Juventud y Tauromaquia de manos de su amiga Victoria Federica, que protagonizaron un momento muy simpático.

Un evento que sirvió también para que se produjeran reencuentros, como el de sus padres después de las polémicas declaraciones de Francisco Rivera contra su expareja, así como el de los hermanos Rivera tras su distanciamiento.

Los rostros conocidos tampoco han faltado en la presentación del cartel de la feria de San Isidro.