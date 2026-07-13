Javier Juárez explica qué hacer para no caer en una estafa bancaria: "Lo más importante aquí es dudar del remitente"

Marieta, fue estafada entre el 17 y 20 de abril, le quitaron 15.000 euros. La engañaron y robaron información al recibir llamadas y mensajes de un supuesto banco, cayó en el error y pinchó en el enlace. Les dio todas las claves sin saberlo.

Hoy, contamos con Javier Juárez, que se dedica al hacking ético y la ciberseguridad, ha acudido al programa Y ahora Sonsoles para explicar cómo operan las estafas bancarias más habituales y qué medidas pueden tomar los usuarios para protegerse: "Lo más importante aquí es dudar del remitente", asegura.

Durante su intervención, explicó que los ciberdelincuentes suelen utilizar cantidades de dinero muy elevadas en sus mensajes de fraude, incluso aunque la víctima no disponga de ese saldo. No es una casualidad, buscan generar una reacción de alarma que haga actuar a la persona de forma impulsiva y sin verificar la información.

Uno de los métodos más frecuentes consiste en incluir un número de teléfono al que supuestamente hay que llamar para cancelar una operación bancaria. Ante este tipo de situaciones, Javier recomienda no utilizar el número facilitado en el mensaje y, en su lugar, contactar siempre con el banco a través de los canales oficiales.

También advierte de los riesgos de acceder a enlaces recibidos por correo electrónico o SMS y de introducir datos personales o bancarios en esas páginas. Lo más seguro es acceder directamente a la aplicación o a la página web oficial de la entidad financiera para comprobar cualquier movimiento o realizar las gestiones necesarias.

Aunque estas páginas fraudulentas pueden parecer idénticas a las oficiales a simple vista, hay que verificar con profesionales y disponer de las herramientas adecuadas y así podremos comprobar que se trata de copias creadas para robar la información de los usuarios.

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