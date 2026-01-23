Temporal
La nieve pone en alerta a los vecinos de León: "Si la cosa se pone peor, habrá que hacer acopio de cosas"
Villablino ha quedado bloqueado esta mañana por una fuerte nevada de hasta 8 cm y viento huracanado, que deja carreteras cerradas e impide la movilidad.
Ingrid, la nueva borrasca que azota el país, tiene en alerta a 32 provincias por nieve, frío y vientos huracanados. Ya hay más de 60 carreteras cortadas y la nieve se ha convertido en el mayor enemigo de muchos.
La intensa nevada que azota desde ayer Villablino (León) ha dejado al pueblo completamente incomunicado. Según Clara, vecina de la localidad, no se ve a nadie por las calles, ya que temen quedarse atrapados.
Las carreteras comienzan a liberarse en Villablino, tras toda una mañana cortadas. Sin embargo, aún resultan extremadamente peligrosas, por lo que no es posible ni entrar ni salir del pueblo y los vecinos se ven obligados a permanecer en sus casas. "Si la cosa sigue así, habrá que hacer acopio de cosas", señala clara.
Por suerte, asegura tener alimentos suficientes para varios días, ya que se organizó con antelación, y afronta el aislamiento con cautela mientras espera a que mejore la situación. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!
