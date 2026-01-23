Antena3
La nieve pone en alerta a los vecinos de León: "Si la cosa se pone peor, habrá que hacer acopio de cosas"

Villablino ha quedado bloqueado esta mañana por una fuerte nevada de hasta 8 cm y viento huracanado, que deja carreteras cerradas e impide la movilidad.

Villablino

Ingrid, la nueva borrasca que azota el país, tiene en alerta a 32 provincias por nieve, frío y vientos huracanados. Ya hay más de 60 carreteras cortadas y la nieve se ha convertido en el mayor enemigo de muchos.

La intensa nevada que azota desde ayer Villablino (León) ha dejado al pueblo completamente incomunicado. Según Clara, vecina de la localidad, no se ve a nadie por las calles, ya que temen quedarse atrapados.

Las carreteras comienzan a liberarse en Villablino, tras toda una mañana cortadas. Sin embargo, aún resultan extremadamente peligrosas, por lo que no es posible ni entrar ni salir del pueblo y los vecinos se ven obligados a permanecer en sus casas. "Si la cosa sigue así, habrá que hacer acopio de cosas", señala clara.

Por suerte, asegura tener alimentos suficientes para varios días, ya que se organizó con antelación, y afronta el aislamiento con cautela mientras espera a que mejore la situación. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

El periodista Manuel Martín, crítico con la gestión del accidente de tren de Adamuz: "Cada día que pasa vemos una muestra más de caos y descoordinación"

El 'cumple y se te dará' del círculo de Julio Iglesias que denuncia Gema López: "Si te portas bien te iremos pasando cosas"

La periodista Elena Cabrera, tras el contraataque de Julio Iglesias: "Parece que quiere hacer un descrédito hacia sus extrabajadoras"

Ester, al resolver por 3.500 eurazos: “No me pongas esa cara que me va a dar un infarto”

"Le hicimos el torniquete con las manos, como pudimos": Los primeros auxilios improvisados tras el accidente de tren de Adamuz

Javier García, enfermero y pasajero del tren Iryo implicado en el accidente de Adamuz (Córdoba), nos ha contado en Más Espejo cómo vivió las horas más críticas tras el siniestro: confusión, heridos graves, muertos y primeros auxilios improvisados en plena oscuridad.

El pique de Andrea e Iker salpica a Ester: “Esto se llama Karma instantáneo”

Iker ha caído hasta en cuatro ocasiones en el Se lo doy y no ha querido compartir ninguna de ellas con Andrea.

El mensaje de Jorge Fernández al público de La ruleta: “Le estáis agobiando”

Arguiñano, maravillado con los rollitos de salmón con aguacate y arroz: "Se hace muy fácil y es un aperitivo perfecto"

La dura reflexión de 'Felisuco' tras el accidente de tren de Adamuz: "Es la expresión máxima de la miseria humana"

