Muere al intentar entrar en su casa por la ventana: "Pensó que las llaves estaban dentro, pero la policía no las encontró"

Un hombre en Córdoba ha fallecido a plena luz del día tras caer accidentalmente cuando intentaba alcanzar la ventana de su casa trepando por el patio interior del edificio después de olvidar sus llaves en el interior de la vivienda. Se encontraba en una tercera planta.

Un suceso que es más común de lo que pensamos, y ya ha ocurrido en otras ocasiones que personas han arriesgado su vida en lugar de llamar a un cerrajero, por ejemplo.

Como ya hemos visto con esta y otras noticias, una mala decisión después de olvidar las llaves puede tener consecuencias trágicas.

Ronald, vecino de la víctima, ha contado que no es la primera vez que lo intentaba. "Yo vi la ventana sacada alguna que otra vez", ha explicado. No sabe para qué, pero cuando la policía accedió a la vivienda se dio cuenta de que las llaves no estaban dentro de la vivienda.

Además, ha asegurado que era un hombre bastante problemático y lo había escuchado pelear con su mujer. "Tenía problemas con el alcohol, pero no quiero entrar mucho ahí", ha confesado.

Alternativas más seguras

Por eso, en ‘Y ahora Sonsoles’ hemos dado algunas alternativas más sencillas para recuperar las llaves y no morir en el intento.

La primera de ellas es la más normal, que es llamar a un cerrajero para que abra la puerta de casa. Sin embargo, esta opción es descartada en muchas ocasiones debido al alto precio que supone este servicio de manera urgente.

Eso sí, es importante pedir factura y tener en cuenta que abrir una puerta no cuesta más de 50 euros.

También usar una radiografía o un papel plastificado de una tarjeta que podamos tener en el bolsillo. Tener un duplicado de llaves que podamos dejar a algún vecino para tener una segunda opción si se nos olvidan las llaves.