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Diez personas rescatan a una mujer engullida por el oleaje en A Coruña: "Sin pensarlo dos veces, nos unimos todos"

Formaron una cadena humana para llegar hasta una mujer que era incapaz de salir de la coruñesa playa de Riazor. Una labor sin precedentes que logró salvarle la vida.

A Coruña

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Una mujer ha sido rescatada de una manera insólita en la plaza de Riazor (A Coruña). Tras meterse en el mar, el oleaje le impedía salir y comenzó a pedir ayuda. Al verlo, varias personas que pasaban por allí se organizaron para ayudarla.

Entre diez personas formaron una cadena humana para ayudar a la mujer a salir del agua. Una reacción rápida con la que consiguieron salvarle la vida, ya que la mujer fue trasladada al hospital con una hipotermia leve.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Hicham, una de las personas que participó en ese rescate. Según cuenta, la mujer estaba en la orilla cuando la marea empezó a subir y la alcanzó.

"Cualquier persona que se meta ahí, aunque sepa nadar, se lo traga el mar", afirma Hicham, "sin pensarlo dos veces, nos unimos todos". ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

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