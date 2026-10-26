Testigo del accidente de autobús con 83 heridos en Fogars de Montclús: "Hicimos una cadena humana para rescatarles"

Un autobús ha caído por un terraplén de 20 metros en Fogars de Montclús (Barcelona) el pasado domingo 25 de octubre. El vehículo se salió de la carretera en una curva, dejando 83 heridos, 4 de ellos graves y varias personas desaparecidas.

Las labores de búsqueda se complican, ya que no se sabe exactamente cuánta gente viajaba en el autobús. El vehículo tan solo tenía 65 asientos, pero se calcula que una treintena de personas viajaban de pie.

El conductor dio negativo en alcohol y drogas. Según cuenta Alberto Preyese, testigo del accidente que iba en una moto detrás del autobús, el conductor "tenía un sentimiento de culpabilidad muy fuerte". "Fue extremadamente duro, las imágenes terribles", señala Alberto.

"Junto con otras personas decidimos hacer una cadena humana y ayudar a los pasajeros", afirma Alberto. Entre todos, lograron sacar a varias personas, incluido un bebé de 4 meses: "No estaba herido y pudimos llevarlo con su madre".

Los equipos de rescate siguen buscando a las personas que viajaban en aquel autobús. Un viaje que ha terminado en tragedia, pero en el que se ha salvado mucha gente gracias a personas como Alberto.