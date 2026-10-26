Los jóvenes opinan de los disturbios en Barcelona: "Ni con dos trabajos me puedo independizar, yo también saldría a la calle"

Europa se echa a las calles. Los disturbios que comenzaron en Francia en protesta del precio de la vida y la vivienda y las condiciones de la escuela pública, se extendieron por Italia y ahora, llegan a nuestro país.

Este sábado 24 de octubre, 128 personas fueron detenidas en Barcelona por los graves disturbios y robos provocados. Unas protestas motivadas por el desalentador futuro de los jóvenes y que fueron organizadas a través de TikTok y las redes sociales.

Este sentimiento de desesperanza ante el futuro se ha extendido a varios puntos de nuestro país. Antía, por ejemplo, es una joven que tiene dos trabajos y, aún así, es incapaz de independizarse.

"Me siento identificada con las protestas de Barcelona", afirma Antía, "yo también saldría". Como ella, José Luis, un joven que vive ahogado con un sueldo de 1.500 euros, denuncia que no puede ahorrar con el precio de vida actual.

Pese a que ninguno defiende la violencia, afirman que entienden y apoyan las protestas por la situación actual de los jóvenes. ¡Dale al play para escucharles!