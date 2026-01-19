Miguel viajaba en el tren que iba detrás del que colisionó en Adamuz: "Podría haber sido yo"

El domingo por la tarde, a la altura de Adamuz (Córdoba), un tren de alta velocidad que cubría la ruta Málaga-Madrid salió de la vía y chocó contra otro convoy que viajaba de Madrid a Huelva. El siniestro dejó un trágico balance: al menos 40 muertos y más de un centenar de personas heridas.

Además de las víctimas mortales, hay 33 personas desaparecidas. Una tragedia que ha conmocionado a todo el país que ha tocado especialmente a Miguel, que viajaba en el siguiente tren al que colisionó en Adamuz.

Según nos cuenta, su tren e paró, se apagaron las luces y no tardaron en darles información de lo que había pasado. "Desde el principio nos decían lo que sabían, sin engañarnos", señala, "nosotros solo fuimos daños colaterales y damos gracias".

Por el momento no se sabe la causa que provocó el descarrilamiento. Las primeras hipótesis descartan un fallo humano, y desde Iryo han asegurado que el tren accidentado había pasado una inspección técnica apenas cuatro días antes del choque.