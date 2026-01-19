Última hora
Miguel viajaba en el tren que iba detrás del que colisionó en Adamuz: "Podría haber sido yo"
Son al menos 40 las personas que han fallecido tras el choque de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba). Miguel viajaba en el siguiente tren y nos cuenta cómo vivió aquel episodio.
El domingo por la tarde, a la altura de Adamuz (Córdoba), un tren de alta velocidad que cubría la ruta Málaga-Madrid salió de la vía y chocó contra otro convoy que viajaba de Madrid a Huelva. El siniestro dejó un trágico balance: al menos 40 muertos y más de un centenar de personas heridas.
Además de las víctimas mortales, hay 33 personas desaparecidas. Una tragedia que ha conmocionado a todo el país que ha tocado especialmente a Miguel, que viajaba en el siguiente tren al que colisionó en Adamuz.
Según nos cuenta, su tren e paró, se apagaron las luces y no tardaron en darles información de lo que había pasado. "Desde el principio nos decían lo que sabían, sin engañarnos", señala, "nosotros solo fuimos daños colaterales y damos gracias".
Por el momento no se sabe la causa que provocó el descarrilamiento. Las primeras hipótesis descartan un fallo humano, y desde Iryo han asegurado que el tren accidentado había pasado una inspección técnica apenas cuatro días antes del choque.
