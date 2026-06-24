Miguel Lago, sobre la nueva obsesión 'beauty': "¿Qué demonios importa que te veas guapo si hueles a choto?"

Una vez más, Miguel Lago demuestra que siempre se puede encontrar el lado bueno de las cosas, incluso en los temas más delicados. Y esta vez ha puesto sobre la mesa un debate que todos hemos vivido alguna vez, aunque pocos se atrevan a comentar: el de las personas que desprenden un olor más fuerte de lo normal y que, además, parecen vivir perfectamente felices con ello.

Antes, lo importante era salir de casa bien vestido, peinado y con buena presencia. Ahora, sin embargo, las prioridades parecen haber cambiado. Porque puedes llevar el mejor traje o un peinado de peluquería, pero, si cada vez que sales, dejas un rastro capaz de vaciar un vagón de metro, es aquí, donde Lago lanza una importante cuestión: "¿Qué demonios importa que vayas guapo si hueles a choto?".

Lo curioso es que, pese a ser una situación bastante común, para la mayoría, es preferible callarse. Si alguien huele mal y te atreves a comentárselo, el problema deja de ser el olor y pasas a ser tú. De repente, el maleducado, el insensible y el que no tiene tacto eres tú según relata el humorista.

Por eso, la reacción más habitual no suele ser decir nada. Nadie quiere iniciar una guerra por el olor de otra persona. Así que, la estrategia principal consiste en mirar hacia otro lado, aguantar la respiración discretamente y cambiarse de asiento o de vagón si es necesario. Una solución que confirma que, en algunos casos, la presión social pesa mucho.

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