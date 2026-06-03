Miguel Lago hace un guiño a Sonsoles Ónega en su monólogo sobre la actualidad

Miguel Lago vuelve con su sección: el 'Lago' bueno de las cosas. En ella, repasa los últimos titulares y saca lo positivo a una actualidad que a veces puede resultar oscura.

Esta vez, Lago nos ha hablado sobre las preocupaciones de los padres con la alimentación de los niños, los supuestos orígenes gallegos de Cristóbal Colón y del tiempo. En referencia a las altas temperaturas de este insólito final de mayo que hemos vivido, Miguel Lago no ha podido evitar hacer un guiño a Sonsoles Ónega.

"Aunque haga 40 grados, Sonsoles sigue teniendo frío", advierte, sacándole una carcajada al público que vive día a día el calor del plató de Y ahora Sonsoles. ¡No te pierdas el momento en el vídeo de arriba!

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