Miguel, jubilado que secunda la huelga general: "Con mi pensión, a veces tengo que ir a comedores sociales"

España vive este 11 de noviembre una huelga general histórica. Catorce años después de la última huelga general, los trabajadores vuelven a salir a las calles para reclamar mejoras en sus condiciones de vida, haciendo especial hincapié en la dificultad para acceder a una vivienda y los bajos sueldos.

La convocatoria, respaldada por las principales organizaciones sindicales, ha tenido un amplio seguimiento y ha provocado una jornada marcada por concentraciones, piquetes informativos, protestas y diversos cortes de tráfico.

Miguel es un hombre jubilado que ha acudido a la manifestación convocada en Atocha, en la capital de Madrid. Este afirma que es necesario secundar la huelga porque en casos como el suyo, no se puede permitir una vivienda digna y una vida digna.

"Cobro 900 euros y pago una habitación con mi compañera de 550 euros", afirma Miguel, "¿qué me queda para comer?". Este asegura que muchas veces, se ha visto obligado a acudir a comedores sociales porque, con lo que cobra, no le da para comer dignamente.

Como él, millones de personas secundan una huelga general convocada tras más de una década. Una huelga en la que muchos, como Miguel, se preguntan: "¿Servirá para algo?".