HUELGA GENERAL
Miguel, jubilado que secunda la huelga general: "Con mi pensión, a veces tengo que ir a comedores sociales"
España vive una huelga general que llevaba 14 años sin producirse. Un parón histórico motivado por la crisis de la vivienda y los bajos salarios. Miguel es uno de las personas que ha secundado la huelga y nos cuenta sus motivos.
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España vive este 11 de noviembre una huelga general histórica. Catorce años después de la última huelga general, los trabajadores vuelven a salir a las calles para reclamar mejoras en sus condiciones de vida, haciendo especial hincapié en la dificultad para acceder a una vivienda y los bajos sueldos.
La convocatoria, respaldada por las principales organizaciones sindicales, ha tenido un amplio seguimiento y ha provocado una jornada marcada por concentraciones, piquetes informativos, protestas y diversos cortes de tráfico.
Miguel es un hombre jubilado que ha acudido a la manifestación convocada en Atocha, en la capital de Madrid. Este afirma que es necesario secundar la huelga porque en casos como el suyo, no se puede permitir una vivienda digna y una vida digna.
"Cobro 900 euros y pago una habitación con mi compañera de 550 euros", afirma Miguel, "¿qué me queda para comer?". Este asegura que muchas veces, se ha visto obligado a acudir a comedores sociales porque, con lo que cobra, no le da para comer dignamente.
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Como él, millones de personas secundan una huelga general convocada tras más de una década. Una huelga en la que muchos, como Miguel, se preguntan: "¿Servirá para algo?".
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