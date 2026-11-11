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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: vuelven las inseguridades sobre el enlace de Andrés y Valentina

En un encuentro con el cura previo a la ceremonia, los dos pasarán un momento un tanto incómodo, donde saldrán a relucir las dudas que ambos tienen sobre su enlace.

Valentina y Andrés

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: vuelven las inseguridades sobre la boda de Andrés y Valentina

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos una exposición que sale a la luz, dudas sobre un enlace y sentimientos nuevos que pueden hacer que afloren dos parejas sentimentales.

Esto es todo lo que va a pasar en el próximo capítulo

Valentina y Andrés tendrán el cursillo prematrimonial con Don Agustín, y, al hablar del tema de la fidelidad... ¡Ninguno se sentirá muy convencido!

Andrés se desahogará con su hermana Marta y le contará que a Valentina, en el tema de la fidelidad, le vuelven las dudas e inseguridades. ¿Y a él? ¿Es que sigue estando Begoña en su cabeza?

Paula se siente insegura de su relación con Tasio... Todo está revolviéndose mucho... ¿seguirá con él?

Damián, por su parte, tiene claro que quiere pagar al abogado Félix Cifuentes para conseguir información... ¿Conseguirá darle un golpe a Gabriel?

En la exposición, Valentina y Claudia escucharán a un crítico expresar su desagrado ante la obra de Fina... ¿en qué quedará todo?

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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Valentina y Andrés

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