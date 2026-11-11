El secreto de Karlos Arguiñano para preparar unos tallarines cacio e pepe cremosos con pocos ingredientes

Karlos Arguiñano ha preparado en Cocina abierta unos tallarines cacio e pepe, un plato típico del centro de Italia que antiguamente cocinaban los pastores. Una receta fácil que combina pasta, queso pecorino y pimienta negra.

Para conseguir una textura perfecta, el chef recomienda incorporar poco a poco el agua de cocción al queso rallado hasta formar una crema. Además, aconseja utilizar menos agua al hervir la pasta para concentrar el almidón y facilitar la emulsión de la salsa.