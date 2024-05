Mayte Zaldívar explica por qué se ha casado con Julián Muñoz después de 17 años: "Quiere compensarle"

La boda secreta de Julián Muñoz y Mayte Zaldívar después de 17 años de su divorcio copa todos los titulares de los últimos días, y en Y ahora Sonsoles hemos conocido en exclusiva los motivos por los que han decidido volver a unirse en matrimonio.

Paloma García Pelayo ha hablado con Mayte Zaldívar, que le ha dicho que solo quiere contarlo en nuestro programa y ha asegurado que hace mucho tiempo que Julián Muñoz quería casarse, no por estar pasando por un delicado momento de salud.

Además, ha dicho que el exedil sabe que le hizo mucho daño y que es algo que quería hacer para compensarle sentimentalmente. Además, ha explicado que el diagnóstico de Julián Muñoz de la enfermedad incurable se conoció después de casarse. "Que digan lo que quieran", ha dejado claro.

También hemos hablado con Julián Muñoz, que ha dicho que solo quiere disfrutar del tiempo que le queda tranquilo y estar con su familia.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado, además, con Alberto Piñana, abogado y amigo de Julián Muñoz. "De Mayte era difícil ser amigo", ha asegurado, además de que el exedil le estafó al incitarle a firmar un convenio que era una falsa, ha explicado.

Detrás de la boda, Alberto ve un montaje ya que no le da pena Julián Muñoz, aunque sí que una persona tenga una enfermedad incurable. "No me creo lo que ha dicho Mayte ni que quiera compensarle", ha dicho.

Además, ha asegurado que Mayte también le hizo mucho daño al exedil, ya que según ha contado también tuvo deslices.

Las reacciones a la boda de Julián Muñoz y Mayte Zaldívar

Mientras España está completamente estupefacta ante la noticia, los protagonistas han reaccionado con indiferencia absoluta. Julián Muñoz y Mayte Zaldívar han reaparecido serios, una actitud que contrasta con la del novio de ella, que parece ajeno a todo.

Por ahora, la empresaria y el exalcalde ni confirman ni desmienten. Pero lo cierto es que hace apenas dos meses, estando ya casada con Julián, ella misma confesó la estupenda relación que existe entre el exedil y su novio Fernando.

Ahora a Mayte y a Julián no solo les une el cariño, sino también un certificado de matrimonio.