Despedida acusada de grabar y publicar en redes en su horario laboral: "Una excusa para echarme por mi edad"

Mayka enseñaba sus trucos de limpieza en TikTok: bailaba, cantaba, hablaba... Hacía de todo por sus seguidores, e incluso le dedicaba vídeos a su jefe. Sin embargo, un día le entregaron una carta de despido disciplinario.

Le echaron de la empresa después de 20 años trabajando como limpiadora. El motivo fue que vieron sus vídeos en TikTok y, lo que para ella era humor, a sus superiores no les hizo gracia.

Y es que Mayka grababa los vídeos en su horario y lugar de trabajo y con el uniforme puesto. Un día, la despidieron el día que había ido a trabajar alrededor de la una de la tarde.

El día que el nuevo encargado llegó al centro, le enseñó uno de los vídeos que había hecho y le dijo que tuviese cuidado por si la veía el jefe. "Te recomiendo que no los hagas", le dijo el encargado.

Sin embargo, ella no paró y no entiende por qué la han echado porque grababa en sus ratos libres y los subía a TikTok cuando llegaba a su casa.

Mayka se lo dijo a la directora del colegio, que la defendió y dijo que no la podían echar porque era la mejor. "Estaba haciendo tareas que no me corresponden", ha asegurado, por lo que ella cree que la han echado por su edad.

Y es que esta trabajadora ha asegurado que lo hace en su tiempo de descanso y que no tarda nada porque lleva la canción elegida. Solo tiene que grabar y lo guarda para editarlo en su casa.