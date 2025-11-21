Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Toma nota!

Test de un buen ex, por Marta Sánchez: "El estómago manda mucho sobre el amor"

Trancas y Barrancas han sometido a la invitada a uno de sus cuestionarios más picantes.

Test de un buen ex, por Marta Sánchez: "El estómago manda mucho sobre el amor"

Publicidad

La visita de Marta Sánchez a El Hormiguero ha estado cargada de energía y personalidad. La cantante ha repasado momentos clave de su carrera y ha regalado instantes llenos de emoción y buen humor.

Después de la entrevista, Trancas y Barrancas han aprovechado la visita de la artista para someterle a uno de sus cuestionarios más picantes: 'El test de un buen ex'. En él, las hormigas han querido saber cuál es la mejor manera de actuar en diferentes situaciones tras una ruptura.

Marta se ha mojado en todas y cada una de las preguntas, pero si algo ha dejado claro es que, sus gustos culinarios no se tocan, es capaz de ser vengativa y sabe pasar página. ¡No te lo pierdas!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Test de un buen ex, por Marta Sánchez: "El estómago manda mucho sobre el amor"

Test de un buen ex, por Marta Sánchez: "El estómago manda mucho sobre el amor"

Test de un buen ex, por Marta Sánchez: "El estómago manda mucho sobre el amor"

Vuelve a ver la entrevista completa a Marta Sánchez en El Hormiguero

¿Ver a través de los objetos? Marron demuestra que es posible gracias a los infrarrojos

¿Ver a través de los objetos? Marron demuestra que es posible gracias a los infrarrojos

Magnetismo, sensibilidad y fuerza: Marta Sánchez deslumbra interpretando 'Abrázame' en El Hormiguero
Actuación

Magnetismo, sensibilidad y fuerza: Marta Sánchez deslumbra interpretando 'Abrázame' en El Hormiguero

"Me jode un huevo": Marta Sánchez responde a las críticas y desmiente los rumores que circulan sobre ella
En El Hormiguero

Marta Sánchez responde a las críticas y desmiente los rumores que circulan sobre ella: "Me jode un huevo"

"Recé y me despedí": Marta Sánchez desvela cuál ha sido la peor experiencia de su vida
Aterrador

"Recé y me despedí": Marta Sánchez desvela cuál ha sido la peor experiencia de su vida

La cantante ha contado cómo vivió un gran terremoto en Los Ángeles.

El Hormiguero recibirá a Álex Márquez, José Andrés, David Bisbal y Dabiz Muñoz la próxima semana
Bienvenidos

El Hormiguero recibirá a Álex Márquez, José Andrés, David Bisbal y Dabiz Muñoz la próxima semana

Antes de cerrar la semana, Pablo Motos ha desvelado quiénes serán los siguientes famosos que acudirán al plató.

¡Todo es posible! Manu, a un acierto del empate y a cuatro del bote de 2.410.000 euros en El Rosco

¡Todo es posible! Manu, a un acierto del empate y a cuatro del bote de 2.410.000 euros en El Rosco

Sara Sálamo bromea con el ‘truco’ de Manu en el ¿Dónde Están?: “Di la verdad”

Sara Sálamo bromea con el ‘truco’ de Manu en el ¿Dónde Están?: “Di la verdad”

Sin palabras con el debut de Carlos Rodríguez en Pasapalabra: ¿nuevo musiquito en La Pista?

Sin palabras con el debut de Carlos Rodríguez en Pasapalabra: ¿nuevo musiquito en La Pista?

Publicidad