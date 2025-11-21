Test de un buen ex, por Marta Sánchez: "El estómago manda mucho sobre el amor"

La visita de Marta Sánchez a El Hormiguero ha estado cargada de energía y personalidad. La cantante ha repasado momentos clave de su carrera y ha regalado instantes llenos de emoción y buen humor.

Después de la entrevista, Trancas y Barrancas han aprovechado la visita de la artista para someterle a uno de sus cuestionarios más picantes: 'El test de un buen ex'. En él, las hormigas han querido saber cuál es la mejor manera de actuar en diferentes situaciones tras una ruptura.

Marta se ha mojado en todas y cada una de las preguntas, pero si algo ha dejado claro es que, sus gustos culinarios no se tocan, es capaz de ser vengativa y sabe pasar página. ¡No te lo pierdas!