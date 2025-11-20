Vuelve a ver la entrevista completa a Marta Sánchez en El Hormiguero

El carisma y la fuerza de Marta Sánchez han brillado en El Hormiguero. Su visita ha dejado anécdotas divertidas, reflexiones sinceras y una conexión especial con el público.

Lo primero de lo que ha hablado la invitada ha sido sobre sus inicios en la música. "Me acogió muy bien el público", ha dicho contando cómo reaccionó la gente tras su aparición en Olé o Olé.

Además, Pablo Motos también ha querido saber cómo vivió Marta el terremoto de Los Ángeles mientras ella se alojaba ahí. La artista ha asegurado que ha sido una de las experiencias más terroríficas de su vida y que llegó incluso a rezar y despedirse de sus seres queridos.

También ha habido tiempo para responder a las críticas que siempre le han tildado de diva. La cantante ha dicho que le molesta que se digan estas cosas y ha demostrado que es una mujer de lo más normal.