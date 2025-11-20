Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mágica

Vuelve a ver la entrevista completa a Marta Sánchez en El Hormiguero

La cantante ha brillado con luz propia en una entrevista con momentos divertidos, confesiones y mucho talento.

Test de un buen ex, por Marta Sánchez: "El estómago manda mucho sobre el amor"

Publicidad

El carisma y la fuerza de Marta Sánchez han brillado en El Hormiguero. Su visita ha dejado anécdotas divertidas, reflexiones sinceras y una conexión especial con el público.

Lo primero de lo que ha hablado la invitada ha sido sobre sus inicios en la música. "Me acogió muy bien el público", ha dicho contando cómo reaccionó la gente tras su aparición en Olé o Olé.

ole ole

Además, Pablo Motos también ha querido saber cómo vivió Marta el terremoto de Los Ángeles mientras ella se alojaba ahí. La artista ha asegurado que ha sido una de las experiencias más terroríficas de su vida y que llegó incluso a rezar y despedirse de sus seres queridos.

También ha habido tiempo para responder a las críticas que siempre le han tildado de diva. La cantante ha dicho que le molesta que se digan estas cosas y ha demostrado que es una mujer de lo más normal.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Test de un buen ex, por Marta Sánchez: "El estómago manda mucho sobre el amor"

Vuelve a ver la entrevista completa a Marta Sánchez en El Hormiguero

¿Ver a través de los objetos? Marron demuestra que es posible gracias a los infrarrojos

¿Ver a través de los objetos? Marron demuestra que es posible gracias a los infrarrojos

Magnetismo, sensibilidad y fuerza: Marta Sánchez deslumbra interpretando 'Abrázame' en El Hormiguero

Magnetismo, sensibilidad y fuerza: Marta Sánchez deslumbra interpretando 'Abrázame' en El Hormiguero

"Me jode un huevo": Marta Sánchez responde a las críticas y desmiente los rumores que circulan sobre ella
En El Hormiguero

Marta Sánchez responde a las críticas y desmiente los rumores que circulan sobre ella: "Me jode un huevo"

"Recé y me despedí": Marta Sánchez desvela cuál ha sido la peor experiencia de su vida
Aterrador

"Recé y me despedí": Marta Sánchez desvela cuál ha sido la peor experiencia de su vida

El Hormiguero recibirá a Álex Márquez, José Andrés, David Bisbal y Dabiz Muñoz la próxima semana
Bienvenidos

El Hormiguero recibirá a Álex Márquez, José Andrés, David Bisbal y Dabiz Muñoz la próxima semana

Antes de cerrar la semana, Pablo Motos ha desvelado quiénes serán los siguientes famosos que acudirán al plató.

¡Todo es posible! Manu, a un acierto del empate y a cuatro del bote de 2.410.000 euros en El Rosco
El Rosco | 20 de noviembre

¡Todo es posible! Manu, a un acierto del empate y a cuatro del bote de 2.410.000 euros en El Rosco

Rosa se ha plantado con 22 aciertos, sólo uno más que su rival en ese momento del duelo, por lo que el final ha quedado abierto a la sorpresa.

Sara Sálamo bromea con el ‘truco’ de Manu en el ¿Dónde Están?: “Di la verdad”

Sara Sálamo bromea con el ‘truco’ de Manu en el ¿Dónde Están?: “Di la verdad”

Sin palabras con el debut de Carlos Rodríguez en Pasapalabra: ¿nuevo musiquito en La Pista?

Sin palabras con el debut de Carlos Rodríguez en Pasapalabra: ¿nuevo musiquito en La Pista?

Nuevo secreto desvelado sobre los invitados de Pasapalabra: “Hay quien se viene arriba”

Nuevo secreto desvelado sobre los invitados de Pasapalabra: “Hay quien se viene arriba”

Publicidad