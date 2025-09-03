La reacción de Rosa como primera mujer que llega a 200 programas en Pasapalabra: “Sé que vendrán muchas más”

Hace ya tiempo que Rosa es una de las concursantes más laureadas en la historia de Pasapalabra. Además, su techo es inimaginable porque sigue compitiendo. Hace sólo un par de días firmaba junto a Manu el récord de duelos, 198 y subiendo, al superar la marca de Rafa y Orestes. Esta vez, sobreviviendo incluso a una nueva Silla Azul, ha conseguido entrar en el exclusivo club de los bicentenarios.

Roberto Leal ha querido “hacerlo grande” el anuncio de este récord porque supone mucho más que un número. El presentador ha destacado que Rosa, de por sí la única mujer que llegó a 100 programas, ahora ha conquistado la cima del 200. La protagonista ha tratado de explicar sus sensaciones, que ha resumido en un pensamiento: “Más que increíble, inverosímil”.

Justo antes, Manu, desde su propia experiencia ya como tricentenario, destacaba el mérito de su compañera. “Sé todo el trabajo que hay detrás”, ha afirmado al felicitarla.

Rosa se ha convertido, como ha dicho Roberto, en “una referente para muchas mujeres” que aspiran a jugar en Pasapalabra. La concursante se ha mostrado optimista sobre el camino que ella misma ha ido marcando: “Sé que vendrán muchas más”. ¡No te pierdas este momento histórico en el vídeo!