Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 3 de septiembre

La reacción de Rosa como primera mujer que llega a 200 programas en Pasapalabra: “Sé que vendrán muchas más”

Roberto Leal ha querido hacer grande el anuncio del récord que ha alcanzado Rosa, todo un referente para futuras concursantes.

La reacción de Rosa como primera mujer que llega a 200 programas en Pasapalabra: “Sé que vendrán muchas más”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Hace ya tiempo que Rosa es una de las concursantes más laureadas en la historia de Pasapalabra. Además, su techo es inimaginable porque sigue compitiendo. Hace sólo un par de días firmaba junto a Manu el récord de duelos, 198 y subiendo, al superar la marca de Rafa y Orestes. Esta vez, sobreviviendo incluso a una nueva Silla Azul, ha conseguido entrar en el exclusivo club de los bicentenarios.

Roberto Leal ha querido “hacerlo grande” el anuncio de este récord porque supone mucho más que un número. El presentador ha destacado que Rosa, de por sí la única mujer que llegó a 100 programas, ahora ha conquistado la cima del 200. La protagonista ha tratado de explicar sus sensaciones, que ha resumido en un pensamiento: “Más que increíble, inverosímil”.

Justo antes, Manu, desde su propia experiencia ya como tricentenario, destacaba el mérito de su compañera. “Sé todo el trabajo que hay detrás”, ha afirmado al felicitarla.

Manu da a Rosa la enhorabuena por su programa 200 en Pasapalabra: “Sé todo el trabajo que hay detrás”

Rosa se ha convertido, como ha dicho Roberto, en “una referente para muchas mujeres” que aspiran a jugar en Pasapalabra. La concursante se ha mostrado optimista sobre el camino que ella misma ha ido marcando: “Sé que vendrán muchas más”. ¡No te pierdas este momento histórico en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

La reacción de Rosa como primera mujer que llega a 200 programas en Pasapalabra: “Sé que vendrán muchas más”

La reacción de Rosa como primera mujer que llega a 200 programas en Pasapalabra: “Sé que vendrán muchas más”

Manu da a Rosa la enhorabuena por su programa 200 en Pasapalabra: “Sé todo el trabajo que hay detrás”

Manu da a Rosa la enhorabuena por su programa 200 en Pasapalabra: “Sé todo el trabajo que hay detrás”

Hijas de la criada

Así ha sido la presentación de Las hijas de la criada en el Festival de Vitoria: "Hemos visto a Sonsoles muy emocionada"

Nuria Roca
En plató

Nuria Roca nos cuenta cómo ha sido su verano junto a Juan del Val: "He venido descansada"

Andrés Burguera
Exclusiva

La reaparición de Andrés Burguera, el hijo de Pajares, tras años de silencio: "Me arrepiento de haber ido a tantos platós"

Inteligencia Artificial
Máquina del tiempo

Mario sorprende a sus abuelos en directo dando vida a sus fotos con Inteligencia Artificial

Los abuelos de Mario pensaban que venían de público al programa, pero la realidad es que su nieto les tiene preparada una sorpresa: ha construido una máquina del tiempo con IA.

Pablo
Debate

Más días de permiso por casarse que por enviudar: "No se nos permite estar tristes"

La carta de Pablo denunciando el poco tiempo que se permite en nuestro país por el duelo de un familiar se ha hecho viral. Mientras que por casarte de dan 15 días, si fallece tu madre, como fue su caso, tan solo tienes derecho a 2 o 4 días.

Descubrió que humillaban a su hijo

Descubrió que humillaban a su hijo con Síndrome de Down con un micrófono oculto: "Cuando lo escuchamos, fue espeluznante"

Empresario con 14 años

Marco, empresario a los 14 años: "He ganado ya unos 10.000 euros con uno de mis proyectos"

Pilar Vidal

Pilar Vidal confiesa con que rostros de Antena 3 tendría una aventura: "Roberto Leal es una fantasía sexual"

Publicidad