Rosa y su conmovedora dedicatoria a su familia por su programa 200 en Pasapalabra: “Un núcleo unido”

Rosa se ha emocionado y ha emocionado a todos, y el motivo lo merecía. No todos los días se cumplen 200 programas en Pasapalabra, todo un hito y especialmente para una mujer. Roberto Leal ha hecho hincapié en que es un “momento histórico” porque es la primera concursante que entra en el club de los bicentenarios, como ya había destacado al comienzo del programa.

Con “cosquillitas en el estómago”, Rosa ha valorado este sueño hecho realidad en Pasapalabra. “Llegar hasta aquí no es algo que se me había pasado por la mente”, ha confesado, destacando su trabajo “cada día para seguir mejorando”. La concursante, agradecida, ha añadido: “Estoy feliz de formar parte de la historia de este programa”.

Sus ojos se han llenado de un brillo especial cuando Roberto le ha dado pie a una dedicatoria y ella ha hablado de su familia. Ha hablado del “esfuerzo y trabajo” que han puesto para favorecer su camino en el concurso, pero también ha destacado algo fundamental: “Los valores, el cariño y todo lo que siempre nos han inculcado”. Además, se ha referido a sus padres y a sus hermanos como “un núcleo unido”.

Aún le quedaba una parte de su mensaje para hablar del apoyo que encuentra de los espectadores y en la calle. “Es un empujón muy grande”, ha asegurado. ¡Descubre su mensaje al completo en el vídeo!