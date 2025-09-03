Así ha sido la presentación de Las hijas de la criada en el Festival de Vitoria: "Hemos visto a Sonsoles muy emocionada"

Las hijas de la criada, la novela que le dio el Premio Planeta a Sonsoles Ónega en 2023, cobra vida en forma de serie. Tras meses de rodaje, ya podemos ver las primeras imágenes de una superproducción que estará disponible en noviembre en atresplayer.

La serie se ha presentado hoy en el Festival de Vitoria, donde los actores han hablado de su experiencia en rodaje y de lo que ha supuesto encarnar esta historia tan especial. Además, Sonsoles ha enviado un mensaje muy emotivo para suplir su ausencia en el evento.

Allí, nuestro equipo ha podido estar con los actores de la serie, que se han mostrado muy emocionados ante el estreno de la serie en los próximos días. "Sonsoles nos ha dejado hacer y la hemos visto muy emocionada", ha asegurado Verónica Sánchez.

No te pierdas, en septiembre, la serie Las hijas de la criada, que llega dispuesta a sorprender y a emocionar. ¡No te pierdas la presentación de la serie en el vídeo de arriba!