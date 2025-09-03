Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 3 de septiembre

La revancha de Shaila Dúrcal: vence a una “envidiosa” Carmen Morales en La Pista

Si el primer duelo fratricida se lo llevó la hermana mayor, esta vez ha sido la pequeña gracias a una canción de Radio Futura.

Alberto Mendo
Son hermanas, se llevan muy bien, pero Pasapalabra las ha convertido en rivales y han demostrado un sano pique en La Pista. Shaila Dúrcal ha afrontado su venganza tras la victoria de Carmen Morales en su primer duelo fratricida, que tuvo como canción uno de los mayores éxitos de Marc Anthony.

Shaila Dúrcal y Carmen Morales, juntas por primera vez en Pasapalabra… ¡y rivales en La Pista!

“Están sacando ya las uñas”, ha comentado Roberto Leal para calentar el ambiente de este segundo cara a cara. Cuando el presentador ha revelado que viajan al año 1990, Shaila ha picado a su hermana: “Tú estabas de fiesta por ahí”.

Ha sido el comienzo de su revancha, que ha completado al cantar ‘Veneno en la piel’. “Yo también andaba de fiesta”, ha bromeado, aunque eso le ha venido muy bien para llevarse… ¡un pleno de cinco segundos! Carmen lo ha asumido con resignación y su hermana le ha dicho un cariñoso “envidiosa”. ¡Revívelo en el vídeo!

