El Rosco bicentenario de Rosa se decide en la última jugada de Manu: ¿remontada in extremis?

¿Qué se puede esperar de dos concursantes de la talla de Manu y Rosa en su duelo bicentenario? Sin duda, un Rosco tan emocionante con el que han jugado en este programa de Pasapalabra, que ha sido por lo tanto el 200 de la coruñesa. Este hito ha marcado los instantes previos a la prueba, llenos de emoción con la dedicatoria que ha hecho a su familia.

Manu, tricentenario, y Rosa, bicentenaria, han protagonizado un duelo a la altura de su experiencia. Para añadir más tensión, ambos han llegado con la misma cantidad de segundos. A buen ritmo, ambos han hecho una primera vuelta brillante e igualada, como ha reflejado el marcador: 21-20 a favor de la gallega.

Cada uno ha sacado después otro as, antes de permanecer un largo rato en un incierto 22-21. Rosa, con un segundo menos que su rival, ha decidido tomar la iniciativa y plantarse. Manu se ha quedado así con toda la presión de la remontada. Cuatro segundos por delante, cuatro letras pendientes, y todas las opciones abiertas. ¡No te pierdas este apasionante desenlace de El Rosco!